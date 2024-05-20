The Economist: Россияне планировали частично окружить Харьков

Издание The Economist со ссылкой на полученные военные планы пишет, россияне планировали частично окружить Харьков и давить восточнее Печенежского водохранилища, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Economist.

По данным издания, операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

Россияне вроде бы "определили два направления" атаки с обеих сторон водоема. В частности, наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости Харькова возле села Борщева.

Впрочем, их остановила 92-я бригада, которая отбросила их на 10 километров от начальной цели.

Также The Economist пишет, что на Волчанском направлении план оккупантов заключался в том, чтобы прорваться в город Печенеги.

"Россияне сначала быстро справились с этой операцией, пройдя через территорию, где должны были быть подготовлены минные поля и серьезные инженерные укрепления, но не их не было".

Командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский сказал журналистам, что россиянам "просто разрешили пройти".

"Мы наблюдали, как они прорезали пограничный забор на экранах около 23:00 9 мая, и я сказал своим людям посмотреть, как они будут взрываться на минах. Взрывов не было, они просто продолжали идти".