Курс валют НБУ на 21 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 мая, повысился на 24 коп до 39.6650 за 1 доллар.
Евро подорожал на 33 коп до 43.0802 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 46 коп до 50.3587 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 23 коп до 43.6167 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 11 коп до 10.1259 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.665000
|EUR
|Евро
|43.080200
|GBP
|Фунт стерлингов
|50.358700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.616700
|PLN
|Польский злотый
|10.125900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.