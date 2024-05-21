Курс валют НБУ на 21 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 мая, повысился на 24 коп до 39.6650 за 1 доллар.

Евро подорожал на 33 коп до 43.0802 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 46 коп до 50.3587 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 23 коп до 43.6167 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 10.1259 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.665 000 EUR Евро 43.080 200 GBP Фунт стерлингов 50.358 700 CHF Швейцарский франк 43.616 700 PLN Польский злотый 10.125 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.