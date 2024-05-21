В Украину снова приехала министр иностранных дел Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с седьмым с начала полномасштабного вторжения России визитом, сообщает Европейская правда.

Министр прибыла во вторник утром с визитом, который традиционно не был анонсирован из соображений безопасности.

Видео с прибытием министра разместил в X (Twitter) журналист Spiegel Кристоф Шульт.

Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, она срочно нуждается в большей противовоздушной обороне" , – заявила она в начале своего седьмого визита солидарности в Украину с момента начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

"Мы должны сейчас объединить усилия, чтобы Украина могла выжить (...) и чтобы войска Путина не оказались вскоре у наших собственных границ" , – обратилась Бербок к международным партнерам.

Глобальная инициатива по усилению противовоздушной обороны, которую она запустила вместе с министром обороны Борисом Писториусом, собрала почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинским силам противовоздушной обороны, отметила министр.

"И мы интенсивно работаем над тем, чтобы эта сумма стала еще больше. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и продвинулись вперед с дополнительным комплексом Patriot" , – добавила она.

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.