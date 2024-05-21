США могут объявить о новой помощи Украине до конца недели – СМИ

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины до конца этой недели.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена намерена вернуться к прежнему графику, согласно которому сокращение запасов американских боеприпасов и оборудования для Украины объявлялось примерно каждые две недели.

При этом два американских чиновника сообщили изданию, что новый пакет военной помощи может появиться позднее на этой неделе.

"Такова была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце" , - говорится в материале.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты оказывают Украине многогранную помощь в ответ на российское вторжение. В частности, Вашингтон предоставил Украине миллиарды долларов военной помощи, включая оружие, боеприпасы, ракеты и военную технику.

20 мая 2024 года на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США Роберт Вуд заявил, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты круглосуточно работают над поставками оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить свою суверенитет и территориальную целостность.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов, который включает в себя значительное количество вооружений.