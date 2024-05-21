Инициатива Германии по усилению ПВО Украины уже собрала почти миллиард евро – МИД

Благодаря немецкой инициативе, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать на эти цели почти миллиард евро. Об этом заявили в МИД Германии по случаю визита главы ведомства Анналены Бербок в Киев, сообщает Европейская правда.

В МИД Германии отметили, что Бербок прибыла в Украину в решающий момент: несколько дней назад РФ начала новое наступление на Харьков. Цель поездки министра иностранных дел – заверить, что даже несмотря на обострение ситуации в зоне боевых действий, Германия и Европа и в дальнейшем будут твердо стоять на стороне Украины и не прекратят ее поддержку.

"В этом контексте следует также рассматривать глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно запустила вместе с министром обороны Писториусом.

Сейчас уже собрано почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинской противовоздушной обороне" , – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что работа в рамках инициативы продолжается и добавили, что эта инициатива также защищает безопасность стран ЕС от российской агрессии.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что у нас в конце концов закончится воздух, но у нас есть сила духа.

Германия, вместе со многими другими странами со всех уголков мира, твердо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе" , – заявила Бербок.

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.