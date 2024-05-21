США передали Харькову почти 59 трансформаторов – посол

Соединенные Штаты передали Украине 59 трансформаторов и другое оборудование для Харькова, который подвергается регулярным воздушным атакам со стороны РФ. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Европейская правда.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России" , – пояснила она.

Накануне Бринк объявила, что США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.