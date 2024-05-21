Ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС: Франция поддержала МУС

Франция заявила, что поддерживает Международный уголовный суд (МУС), после того как его прокурор Карим Хан обратился в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно – лидеров террористической группировки ХАМАС.﻿ Об этом говорится в заявлении МИД Франции, сообщает Европейская правда.

В ведомстве напомнили, что Франция осудила антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАС, а также указали, что решение о выдаче ордеров на арест лидеров Израиля будет принимать палата предварительного производства после изучения доказательств, предоставленных прокурором в поддержку своих обвинений.

"Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях" , – говорится в заявлении.

МИД также напомнил, что в течение многих месяцев Париж предупреждает о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, в частности, о неприемлемом уровне жертв среди гражданского населения в секторе Газы и недостаточном доступе к гуманитарной помощи.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.