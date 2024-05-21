Изменения в телемарафоне: "Суспільне" будет вещать на отдельном канале

Общественный вещатель начинает свою вещание на "Первом канале". По договоренности с другими производителями телемарафона это будет в рамках расширения создания контента в контексте круглосуточного информационного марафона "Единые новости". Соответствующие изменения в Меморандуме о деятельности телемарафона подписали все его производители, говорится в сообщении "Суспільного", сообщает Детектор Медиа.

"На мой взгляд, это цивилизованный "развод", которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решения Совета безопасности. Команда "Суспільного" готова к возобновлению круглосуточного вещания на Первом канале. Надеюсь, у нас все получится" , – сказала председатель наблюдательного совета Светлана Остапа.

"Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Единые новости #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране" , - говорит председатель правления Общественного Вещания Николай Чернотицкий.

Только свой контент на Первом канале "Суспільне" начнет транслировать сегодня, в 15:00.

Напомним, что в середине апреля народная депутат Марьяна Безугла начала информационную кампанию против Общественного. Одновременно с этим координатор телемарафона Владислав Матяш (это неофициальная должность, влияние Матяша связывают с тем, что он приближен к Офису президента) сообщил в чате производителей Единых новостей, что "большинство каналов" проголосовало за то, чтобы "Суспільне" не получало больше в марафоне вечерние слоты. "Суспільне" о таких намерениях заранее предупреждено не было. Но предложило ответ или оставить дежурство в слотах, как было раньше, или передать именно "Общественному" все вечерние слоты.

2 мая во время заседания комитета Верховной Рады гуманитарной и информационной политики председатель правления НОТУ Николай Чернотицкий заявил, что "Суспільне" готово к двум вариантам развития событий: прекращение давления на общественный вещатель и сохранение паритетных условий участия в телемарафоне или выход "Суспільного" из марафона и расширение речи на "Первом канале" "Суспільного". При этом вещатель должен получить письменные гарантии, что его выход из марафона не будет угрожать санкциями и не будет противоречить указу президента и решению СНБО о марафоне.

После публичного обращения "Суспільного" к Комитету по гуманитарной и информационной политике и Комитету по вопросам свободы слова председателя комитета Никита Потураев и Ярослав Юрчишин обратились в СНБО, чтобы "получить разъяснения по поставленным председателем НОТУ вопросам".

Результатом этих шагов и стало решение о самостоятельном эфире "Суспільного" на "Первом канале", о котором официально было объявлено сегодня.