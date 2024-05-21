В ГПСУ не исключают наступления России на Сумщину

Наступление российских сил в Сумскую область не следует исключать. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, как и на севере Харьковской области, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта.

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происхо﻿дит по Харьковскому. направлении. Именно для того чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны" , – сказал Демченко.

Он отметил, что каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

"Пока мы имеем такого соседа, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И, собственно, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности… Надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области – более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению" , – сказал спикер Госпогранслужбы.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The New York Times спрогнозировал, что после Харьковщины Россия может начать наступление на Сумщине.

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