НАБУ и СБУ проводят обыски в Государственной судебной администрации

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины во вторник 21 мая проводят обыски в Государственной судебной администрации, сообщает Украинская правда.

"В связи со следственными действиями по поводу возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного правонарушения (при проведении тендеров)… детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.