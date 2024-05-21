Десять украинцев завершили тренировки по обслуживанию F-16 в Нидерландах

Десять украинских военнослужащих завершили обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявили в Минобороны Нидерландов, сообщает Европейская правда.

Нидерланды согласились предоставить Украине не менее 24 истребителей F-16. Их также нужно обслуживать.

Украинцы упражнялись в обслуживании всех важных для пилота истребителя частей. Речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.

Тренировка также включала в себя сборку и проверку аварийно-спасательного пакета. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после аварийной посадки. Он содержит, среди прочего, еду и медикаменты.

Тренировки готовят курсантов ко всем возможным рискам во время полетов на F-16. В конце концов, это также обеспечит лучшую защиту для украинских пилотов.

Программа занятий была разработана кластером оборудования для обеспечения безопасности полетов (VVU).

"Пилоты F16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолеты. Как только они взлетают, они знают, что могут положиться на знания и навыки этих людей и что самолет будет в порядке" , – сказали в Минобороны Нидерландов.

Нидерланды также являются одним из инициаторов создания Европейского учебного центра F-16 (EFTC) в Румынии. 11 самолетов F-16 уже предоставлены в распоряжение EFTC.