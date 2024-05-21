НАПК проверило треть "военкомов", коррупционных случаев – единицы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило треть руководящего состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и нашло только единичные случаи нарушений. Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина из "Слуги народа", сообщает Лига.Финансы.

Проверки НАПК коснулись 541 человека из примерно 1700.

Агентство нашло нарушения только в отношении восьми работников, у которых совокупно выявили признаки незаконного обогащения на 265 млн грн, необоснованных активов на 6 млн грн, и недостоверных данных в декларации на 7 млн грн.

Самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается бывшего начальника одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Ему сообщили подозрение в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.

Еще одно громкое дело касается заместителя начальника одного ТЦК, который, по данным агентства, собрал на личную банковскую карту около 400 000 гривень от разных военнослужащих и, вероятно, потратил на собственные нужды.

Остальные выводы касаются признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья.

"Восемь дел с признаками коррупционных правонарушений из 541 проанализированного кейса свидетельствуют о том, что руководителей ТЦК, несущих службу законно и добросовестно, в разы больше, чем может казаться", — прокомментировала Радина отчет НАПК.