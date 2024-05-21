Госдеп США: Мы принципиально хотим, чтобы Украина победила

В Государственном департаменте США заявили, что хотят, чтобы Украина победила в захватнической войне, которую против нее ведет Россия. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина победила, что, "по своей природе, означает, что Россия проигрывает войну".

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина победила в этой войне, и четко дали это понять, в частности предоставив ей миллиарды долларов помощи в сфере безопасности" , – отметил Миллер.

Он также напомнил о речи госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой тот говорил о стратегическом поражении, которое Россия "сама накликала на себя", начав эту войну.

"Я думаю, что наша позиция относительно того, кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы хотим видеть побежденным, достаточно четкая уже более двух лет" , – резюмировал Миллер.

Накануне Соединенные Штаты выразили ожидания, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.