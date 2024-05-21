Совет ЕС одобрил передачу доходов от российских активов для Украины

Совет ЕС 21 мая одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом заявило постоянное представительство Чехии в ЕС, сообщает Европейская правда.

Большинство средств пойдет на военную поддержку Украины.

"Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины" , – говорится в сообщении.

Меньшая доля – 10% – пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили эту инициативу 8 мая.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.