В Венгрии заявили, что не видят прогресса в двусторонних переговорах с Украиной

Венгрия не изменила свою позицию по вопросу членства Украины в Евросоюзе, а что касается двусторонних политических вопросов между Венгрией и Украиной, то прогресс в их решении – "очень небольшой". Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь по публичной дипломатии Венгрии Золтан Ковач, сообщает Радио Свобода.

На вопрос журналистки о готовности Венгрии поддержать инициативу Бельгии и большинства других стран-членов ЕС и провести межправительственную конференцию, которая должна стать фактическим началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, Золтан Ковач настоял, что позиция Венгрии не изменилась.

"Позиция Венгрии – всегда была ясна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, построенном на заслугах, без исключений" , – заявил Ковач.

На уточняющий вопрос о проведенной последними местами работе и двусторонних консультациях с Украиной, Ковач сказал:

"Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс очень небольшой, если вообще есть".

Ранее издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов сообщило, что дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины. По словам собеседников издания, цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

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