Минобороны закупит 4200 беспилотников DJI Mavic 3E

"Агентство оборонных закупок" министерства обороны заключило новые контракты на закупку 4200 БПаК DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Следовательно, вместе с предварительными закупками, общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T).

Общая сумма заключенных контрактов – 1,1 млрд. грн.

"В современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают нашу обороноспособность, повышая эффективность военных операций. Поэтому закупки беспилотников – одна из главных задач Минобороны. Наши военные должны быть обеспечены вовремя всем необходимым, чтобы иметь возможность реагировать на любые угрозы со стороны врага" , – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 126,3 тыс. грн;

DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 194,2 тыс. грн.

"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн грн от ожидаемой стоимости. И это при условии, что мы работаем по принципу наложенного платежа, чтобы максимально обезопасить поставки. Для нас это возможность закупить для военных еще больше дронов, которые имеют критически важное значение на фронте" , - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы Агентства оборонных закупок на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.