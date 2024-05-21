На портале "Дія" теперь можно подавать заявления в международный Реестр убытков

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія" - ранее сервис был доступен только в приложении "Дія".﻿ Об этом заявили в Минцифры, сообщает Экономическая правда.

"Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления" , - говорится в сообщении.

В случае использования портала, стоит кликнуть на "Каталог услуг" и выбрать "Заявление о возмещении убытков".

Если же заявитель использует приложение "Дія", то стоит выбрать меню "Сервисы", а затем - "Возмещение убытков".