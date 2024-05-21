На портале "Дія" теперь можно подавать заявления в международный Реестр убытков
Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія" - ранее сервис был доступен только в приложении "Дія". Об этом заявили в Минцифры, сообщает Экономическая правда.
"Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления", - говорится в сообщении.
В случае использования портала, стоит кликнуть на "Каталог услуг" и выбрать "Заявление о возмещении убытков".
Если же заявитель использует приложение "Дія", то стоит выбрать меню "Сервисы", а затем - "Возмещение убытков".
"Сейчас услуга доступна для украинцев, которые имеют Акт о поврежденном имуществе от местной власти. Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков будет возможно и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", - пояснили в министерстве.