Выплаты переселенцам из Харьковской области: кто сможет получить

Лица, которые эвакуируются из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц" , - отметила она.

По ее словам, речь идет о тех гражданах, которые внесены в списки эвакуированных и которые составляет местная власть.

Для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону "горячей линии" - (066) 283-41-43.

Какой размер выплат

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управления социальной защиты населения в принимающих общинах.

Государственная денежная помощь для переселенцев выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Новые правила для назначения выплат

С самого начала войны для переселенцев были предусмотрены социальные выплаты. Однако уже с 1 марта выплаты стали назначаться по новым правилам.