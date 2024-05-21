Генштаб: Продолжаются столкновения на трех направлениях, больше всего – на Донетчине

Россия продолжает наступательные действия по большинству направлений. Больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении (Донецкая область). Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Об этом говорится﻿ в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 14.00 21 мая.

С начала суток количество боевых столкновений по всему фронту выросло до 55.

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация здесь контролируется. Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны воспрепятствовали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестово. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки (КАБ), а также Сергеевки и Макеевки (неуправляемые ракеты).

На Лиманском направлении один штурм россиян отражен в районе Тернов.

На Северском направлении российские войска предприняли четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещеевки, Выемки и Раздолевки. По Спорному ударили управляемой авиабомбой.

На Краматорском направлении враг провел девять атак. Направления ударов агрессора – Часов Яр, Ивановское, а также Клещеевка и Андреевка. В районах двух последних населенных пунктов продолжаются три боевых столкновения.

Наибольшая доля боев и дальше приходится на Покровское направление. С начала суток противник уже 23 раза пытался прорвать здесь наши рубежи обороны. Украинские воины отражали атаки возле населенных пунктов Евгеньевка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское; продолжаются боевые столкновения в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского. Ситуация сложная, но контролируемая.

На Кураховском направлении противник дважды пытался потеснить наших защитников, в частности, на направлении Георгиевки, а также Красногоровки, где боевое столкновение продолжается.

На Времивском направлении украинские воины отразили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников близ Кринок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, успеха не имел.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

На севере Украины агрессор продолжает терроризировать приграничные населенные пункты. Нанес авиаудара по Александровке Сумской области, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Искрисковщина, Волфин, Павловка, Турья и Степок.