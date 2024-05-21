Кулеба призвал союзников помочь защитить небо от обстрелов России

Помощь Украине в сбивании вражеских ракет не спровоцирует эскалацию. Впрочем, есть и другой вариант - предоставить системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые самолеты, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По словам министра, нет никаких аргументов против того, чтобы союзники помогли Украине сбивать российские ракеты над ее территорией. Те, кто считает это риском эскалации - манипулирует, поскольку единственной, кто занимается эскалацией является Россия.

"Поэтому мы просим партнеров рассмотреть возможность перехватывать ракеты, не самолеты, а куски железа. Есть альтернатива - просто предоставьте все нужные нам средства. Мы тогда будем сами перехватывать ракеты" , - отметил Кулеба.

Министр добавил, что речь идет о системах ПВО, а также боевых самолетах. В то же время отказ Украине в обоих вариантах является лишь позицией умиротворения России.

Удары по территории России

Кулеба пояснил, что Украина поражает военные цели на территории России, поскольку "оттуда приходит смерть и разрушения".

"Если кто-то думает, что мы будем ждать своей смерти в слабой позиции, то не дождетесь" , - заявил министр и добавил, что чем больше Украина уничтожит целей в России, тем быстрее завершится война.

Защита неба

В течение последних месяцев, на фоне обострения российских террористических ударов по территории Украины, вопрос ПВО стал еще более важным. В основном удары врага нацелены на энергетическую инфраструктуру страны, что спровоцировало возвращение графиков отключения электроснабжения.

В апреле Берлин заявил об инициативе по расширению помощи Украине системами ПВО. Как рассказала сегодня, 21 мая, Бербок, Германии уже удалось собрать почти 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов).

Также вопрос ПВО активно обсуждался на последнем заседании "Рамштайна".