Зеленский: Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом сообщил о подготовке Румынией нового пакета военной помощи для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что во время разговора поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится.

Он проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов.

Оба президента, по словам Зеленского, договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил Йоханниса за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран.

Как известно, президент Клаус Йоханнис во время визита в США в мае заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.

Впрочем, премьер Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине Patriot, заявил, что у министра обороны Анджела Тылвара есть серьезные предостережения относительно этого.

Впоследствии Чолаку уточнил, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины еще не означают, что это невозможно.