В Генштабе подтвердили уничтожение российского ракетного корабля "Циклон"

Силы обороны Украины во время ракетного удара по аннексированному Севастополю в ночь на 19 мая поразили малый ракетный корабль "Циклон", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 19 мая Силы обороны нанесли удар по бухте в аннексированном Севастополе. В украинских ВМС заявили об уничтожении тральщика "Ковровець".

Однако в социальных сетях сообщили об уничтожении МРК "Циклон", являющегося носителем ракет "Калибр".