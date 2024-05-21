В России начался первый этап учений по применению ядерного оружия

Российская Федерация начала проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. Военные будут использовать комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Также в Минобороны РФ указывают, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

При этом россияне вновь напомнили, что учения направлены якобы в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Ядерные учения РФ

В начале мая диктатор Владимир Путин поручил провести учения с тактическим ядерным оружием. При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ядерный шантаж для Российской Федерации является регулярной практикой.