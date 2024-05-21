Зеленский и глава МИД Германии обсудили ситуацию на фронте и ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время ее визита в Киев говорили о ситуации на фронте и военных потребностях Украины, в частности ПВО, сообщает Европейская правда.
Об этом Зеленский рассказал по итогам встречи.
Зеленский выразил благодарность Германии за помощь, которую она оказывает Украине в борьбе за сохранение независимости.
"Я говорил о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины. Мы обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины", – отметил Зеленский.
Как уже сообщалось, Бербок заверила, что Берлин не сомневается в легитимности Зеленского как президента в ситуации, когда Украина не может проводить выборы из-за военного положения.
Перед приездом Бербок, уже седьмым за время полномасштабной войны, Берлин объявил, что немецкая инициатива по усилению украинской ПВО собрала уже почти миллиард евро.
В общении с журналистами в Киеве Анналена Бербок рассказала, что планировала ехать в Харьков, но поездку пришлось отменить из-за ситуации с безопасностью.