Туск допускает причастность России к масштабному пожару в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции 21 мая, сообщает телеканал TVN24.

Комментируя ход расследования пожара в варшавском ТЦ, глава польского правительства призвал не спекулировать "о том, какие из инцидентов в Польше являются, возможно, результатом деятельности иностранных служб, в частности российских и белорусских".

Однако, по его словам, "активность российских служб, включая те, которые сотрудничают с белорусскими, является высокой и не надо себя обманывать".

"Мы также имеем право сегодня предположить – это, возможно, неправильное слово, но мы проверяем ниточки, – что российские службы имеют отношение к резонансному пожару на улице Маривильской, и расследование по этому поводу продолжается", – подчеркнул Туск.

Премьер Польши пообещал информировать общественность о ходе расследования, а также анонсировал государственную помощь для предпринимателей, пострадавших от пожара.

Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая. Туск ранее заявлял, что на иностранный след в этом инциденте пока ничто не указывает.

Отметим, что это не единственный случай поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.