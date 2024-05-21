Германия передала украинским энергетикам уже более 1,4 тысяч тонн гуммпомощи

С начала полномасштабного вторжения Германия передала украинским энергетикам более 1400 тонн оборудования и материалов по восстановлению энергосистемы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины по итогам встречи министра Германа Галущенко с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Галущенко поблагодарил Германию за поддержку, оказываемую Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения, в том числе 107 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1400 тонн, среди которых трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстанавливающих работ.

"Сейчас мы больше фокусируемся на возможности использования оборудования из старых, в частности выведенных из эксплуатации, станций наших партнеров. На этой неделе наша команда работает именно в Германии и исследует какие станции и какое оборудование может быть использовано. Это тот путь, который позволяет быстро восстанавливаться. Ведь ситуация в энергосистеме критически сложная, поэтому очень важно принимать быстрые решения" , – рассказал министр.

Анналена Бербок заверила, что Германия продолжит помощь украинскому энергосектору, в частности, будет коммуницировать среди партнеров необходимость усиления украинской ПВО, которая может эффективно защищать энергообъекты.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.