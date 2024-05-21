В Минобороны анонсировали онлайн-рекрутинг в приложении "Резерв+"

В приложение "Резерв+" планируют в будущем добавить функцию онлайн-рекрутинга, чтобы военнообязанные имели возможность подавать заявки на вакансии прямо с телефона, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Еще одним из важных пунктов в "Резерв+" будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, которые поступают в Вооруженных силах Украины, и подать заявку" , — сказала она.

По ее словам, Минобороны имеет уже 700 тысяч человек, которые обновили свои данные через Резерв+. В оборонном ведомстве понимают, что если бы ТЦК и СП приняли 700 тысяч граждан для обновления данных, то на это могли бы уйти месяцы.