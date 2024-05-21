В Минобороны анонсировали онлайн-рекрутинг в приложении "Резерв+"
В приложение "Резерв+" планируют в будущем добавить функцию онлайн-рекрутинга, чтобы военнообязанные имели возможность подавать заявки на вакансии прямо с телефона, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
"Еще одним из важных пунктов в "Резерв+" будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, которые поступают в Вооруженных силах Украины, и подать заявку", — сказала она.
По ее словам, Минобороны имеет уже 700 тысяч человек, которые обновили свои данные через Резерв+. В оборонном ведомстве понимают, что если бы ТЦК и СП приняли 700 тысяч граждан для обновления данных, то на это могли бы уйти месяцы.
"Именно по такому принципу мы хотим запустить онлайн рекрутинг, чтобы можно было очень быстро осуществить поиск вакансий и защищать свое государство там, где ты больше всего нужен", — пояснила Черногоренко.