Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отменить скандальный закон об "иноагентах"

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить скандальный закон об "иноагентах" в его нынешнем виде, сообщает Европейская правда.

"Венецианка" считает, что закон имеет фундаментальные недостатки, которые будут иметь значительные негативные последствия для свободы объединений и выражения взглядов, права на неприкосновенность частной жизни, права на участие в управлении государственными делами, а также для запрета дискриминации.

Венецианская комиссия оценила закон в рамках своей срочной процедуры по просьбе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Комиссия выразила сожаление, что парламент Грузии не дождался ее заключения и принял закон в окончательном, третьем чтении, несмотря на призывы президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и генерального секретаря Совета Европы.

"Венецианка" считает, что установленные законом ограничения прав на свободу выражения мнений, свободу объединений и права на неприкосновенность частной жизни несовместимы со строгими критериями, изложенными в Европейской конвенции по правам человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

Закон, который якобы имеет целью обеспечить прозрачность, объективно приводит к риску стигматизации, замалчивания и, наконец, ликвидации объединений и СМИ, которые получают даже незначительную часть своих средств из-за рубежа, отмечает комиссия.

Существует большой риск того, что под удар попадут объединения и СМИ, которые критически относятся к правительству, и их ликвидация негативно повлияет на открытые, информированные общественные дебаты, плюрализм и демократию, подчеркнули эксперты комиссии.

Венецианская комиссия настоятельно рекомендует грузинским властям отказаться от специального режима регистрации, отчетности и требований к публичному раскрытию информации для организаций гражданского общества, интернет-СМИ и вещателей, получающих иностранную поддержку, включая административные санкции.

Хотя действующее грузинское законодательство уже содержит положения, требующие от организаций, подпадающих под действие закона, регистрироваться и отчитываться, в том числе об источниках финансирования, не было предоставлено убедительного объяснения, почему существующих обязательств недостаточно для обеспечения прозрачности.

Если существующие положения окажутся недостаточными, грузинским властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Венецианская комиссия также выразила сожаление, что этот закон был принят по процедуре, которая не оставила места для настоящего обсуждения и содержательных консультаций, при открытом игнорировании беспокойства значительной части грузинского народа.

Такой способ рассмотрения не соответствует европейским требованиям демократического законотворчества, считает Венецианская комиссия.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала скандальный закон, однако парламент может преодолеть ее вето и планирует сделать это.