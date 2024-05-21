ОВА: В Волчанске осталось около 100 человек, россияне не дают им эвакуироваться

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске осталось около 100 человек, угрожая растрелом, солдаты РФ не дают им эвакуироваться, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем мероприятия по эвакуации. Всего эвакуировано 10 700 человек с Липецкого и Волчанского направления. И, по нашей информации, в городе Волчанск находится 100 человек, которых россияне фактически взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию".

В то же время глава Харьковской ОВА отметил, что когда будет возможность, из Волчанска вывезут всех тех, кто остался.

Также Синегубов сообщил, что с приграничья Харьковщины, где сейчас идут боевые действия, эвакуировали почти всех людей.

"В первые дни захода россиян на территорию Харьковской области во всех населенных пунктах находилось около 30 человек. Мы будем выяснять их судьбу, выехали они или нет, уже после освобождения территорий".