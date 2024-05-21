Шмыгаль: Украина покупает рекордные объемы электроинергии, но этого не хватает

Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии из-за границы, однако этого все равно не хватает для покрытия потребностей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Он отметил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 ГВт мощности.

"Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет 1,7 ГВт. То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан" , — объяснил он.

Как сообщалось, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.