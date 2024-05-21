"Укрэнерго" призывает готовиться к непростой зиме: что будет со светом

Украинцы должны готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой. Ведь в холодное время года потребление электроэнергии растет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспільного".

Он отметил, что украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света.

"Могу сказать, что нас ожидает непростая зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся" , - сказал Кудрицкий.

Отключение света в Украине

После обновления обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти ежедневно действуют графики отключения света.

Добавим, завтра, 22 мая, графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.