На юге Украины зафиксированы российские ударные беспилотники (Обновлено)

Российская армия поздним вечером 21 мая запустила на территорию Украины ударные беспилотники с южного направления, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram

В 22:04 об угрозе ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской и Запорожской областях.

В 22.56 военные сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:00 уточнили, что БПЛА типа "Shahed" двигаются из Херсонской в направлении Николаевской области.

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В 23:11 сообщили о БпЛА из Херсона в направлении Днепропетровской области и что БпЛА двигаются в северо-восточном направлении на Днепропетровской области.

В 23:25 сообщили о беспилотниках Сумской области.