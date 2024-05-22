Израиль согласился адаптировать операцию в Рафахе под требования США - Белый дом

Израиль обновляет свои планы военного наступления на Рафах, чтобы они соответствовали требованиям и пожеланиям США.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли Израиль реализовать наступление в городе Рафах, которое бы не вызвало беспокойства администрации Байдена, чиновник Белого дома сказал, что Иерусалим находится на правильном пути для этого.

"Справедливо будет сказать, что израильтяне обновили свои планы. Они учли многие из тех беспокойств, которые мы высказывали" , - сказал чиновник, не давая при этом полного "зеленого света" планам ЦАХАЛа.

США уже несколько месяцев выступают против масштабной военной операции в Рафахе, предупреждая, что не существует никакого способа провести ее так, чтобы спасти почти 1,5 млн палестинских беженцев, нашедших приют в городе.

За последние недели Израиль начал издавать приказы об эвакуации значительной части самого южного города Сектора Газа, что заставило почти две трети населения бежать в гуманитарные зоны на юге и западе. Но США по-прежнему обеспокоены тем, что у Израиля нет гуманитарных систем, способных позаботиться о таком количестве людей, которые нашли убежище в сравненных с землей бомбардировками районах, в отличие от несколько более инфраструктурно развитого Рафаха.

Зато высокопоставленный чиновник администрации Байдена был менее критичен в отношении израильских усилий.

"Должен сказать, что после моей поездки в Израиль за последние несколько дней... вполне очевидно, что израильтяне серьезно относятся к этим проблемам" , - сказал чиновник.

Он также отметил, что ситуация в Рафахе кардинально изменилась за последние несколько недель, учитывая массовую эвакуацию палестинцев.