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Курс валют НБУ на 22 мая

Курс валют НБУ на 22 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 мая, вырос на 14 коп до 39.8052 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.2643 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 50.6322 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.7708 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.1668 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.805200 +0.1402
EUR Евро 43.264300 +0.1841
GBP Фунт стерлингов 50.632200 +0.2735
CHF Швейцарский франк 43.770800 +0.1541
PLN Польский злотый 10.166800 +0.0409

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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