Курс валют НБУ на 22 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 мая, вырос на 14 коп до 39.8052 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.2643 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 50.6322 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.7708 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.1668 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.805 200 EUR Евро 43.264 300 GBP Фунт стерлингов 50.632 200 CHF Швейцарский франк 43.770 800 PLN Польский злотый 10.166 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.