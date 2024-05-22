Курс валют НБУ на 22 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 мая, вырос на 14 коп до 39.8052 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 43.2643 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 50.6322 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.7708 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.1668 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.805200
|EUR
|Евро
|43.264300
|GBP
|Фунт стерлингов
|50.632200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.770800
|PLN
|Польский злотый
|10.166800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.