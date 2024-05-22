ПВО ночью уничтожила все 24 "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 22 мая русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 24 "Шахеда", которые запустили оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Пуски ударных беспилотников производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ), а также с территории временно оккупированного Крыма.

"В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда" [...]

Ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей" , – говорится в сообщении.

Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.