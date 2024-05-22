Группа конгрессменов США призвала разрешить Украине бить по территории РФ

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине, сообщает Голос Америки.

Законодатели также выразили свою "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.

Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО" , – отметил конгрессмен Тернер.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, что нужно изменить.

"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. [...]

Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию" , – говорится в письме, которое по состоянию на 21 мая подписали 13 конгрессменов.

Законодатели также призывают Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.

"Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины" , – пишут конгрессмены.

Они добавляют, что по данным ВВС США, к концу 2024 года Соединенные Штаты завершат тренировку всего 12 пилотов.

"Изучить 12 пилотов – этого просто недостаточно. Украина – в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете по сравнению с другими иностранными странами" , – отметили в письме члены Комитета разведки Палаты представителей США.

Законодатели также указывают, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" как минимум 7 дополнительных систем Patriot.

"Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского агрессии и грубого нападения" , - заявили конгрессмены в обращении к министру обороны США.

"Министерство обороны США должно немедленно выполнить эти срочные запросы от Украины, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России. США и все свободолюбивые страны должны защищать своих союзников от террористов и коммунистических диктаторов" , - пишет конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в сети Х (ранее Twitter).

Среди подписавших письмо конгрессменов несколько демократов, в частности, конгрессмены Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.