Группа конгрессменов США призвала разрешить Украине бить по территории РФ
Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине, сообщает Голос Америки.
Законодатели также выразили свою "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.
Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".
"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", – отметил конгрессмен Тернер.
Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, что нужно изменить.
"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. [...]
Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", – говорится в письме, которое по состоянию на 21 мая подписали 13 конгрессменов.
Законодатели также призывают Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.
"Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины", – пишут конгрессмены.
Они добавляют, что по данным ВВС США, к концу 2024 года Соединенные Штаты завершат тренировку всего 12 пилотов.
"Изучить 12 пилотов – этого просто недостаточно. Украина – в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете по сравнению с другими иностранными странами", – отметили в письме члены Комитета разведки Палаты представителей США.
Законодатели также указывают, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" как минимум 7 дополнительных систем Patriot.
"Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского агрессии и грубого нападения", - заявили конгрессмены в обращении к министру обороны США.
"Министерство обороны США должно немедленно выполнить эти срочные запросы от Украины, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России. США и все свободолюбивые страны должны защищать своих союзников от террористов и коммунистических диктаторов", - пишет конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в сети Х (ранее Twitter).
Среди подписавших письмо конгрессменов несколько демократов, в частности, конгрессмены Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.