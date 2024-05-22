В "Укрэнерго" призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой

Украинцы должны готовиться к выключению света зимой, а не только летом, поскольку в зимний период потребление электроэнергии растет. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Суспільне.

Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодня существующих планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся" , — сказал Кудрицкий.

Он сказал, что для восстановления электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не следует ожидать, что "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.