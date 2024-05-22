Россия получает из Китая около 90% электроники – Блинкен

До 90% своей зависимости в импорте микроэлектроники Россия удовлетворяет поставкам Китая и направляет эту продукцию на производство танков, снарядов и других вооружений. Об этом заявил во вторник во время слушаний в Сенате американского Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Укринформ.

"Мы не видели, чтобы Китай передавал реальные вооружения России для их применения в Украине. Северная Корея делает это, Иран делает это, Китай – нет. Но мы видим, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ" , - отметил государственный секретарь США.

Он уточнил, что 70% всех импортируемых Россией станков поступают из КНР. Кроме того, по его словам, 90% микроэлектроники также поступает в Россию из Китая.

"Многое из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы, и в результате мы видим, как Россия производит танки, артиллерийские боеприпасы рекордными темпами" , - отметил Блинкен.

Для того чтобы противодействовать этому, Соединенные Штаты делают соответствующие шаги. В первую очередь, проводится работа по выявлению этих поставок и предупреждению китайской стороны. По словам госсекретаря США, он говорил об этом, в том числе, направлении Си Цзиньпиню во время недавнего визита в Китай.

Кроме того, США обсуждают эти вопросы с европейскими странами, на торговлю с которыми ориентируется Пекин.

"Нельзя, чтобы Китай, с одной стороны, заявлял, что ищет лучшие отношения со странами Европы, а с другой стороны подпитывал наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны" , - отметил Блинкен.

Кроме того, добавил госсекретарь, США жестко ограничивают деятельность китайских компаний, нарушающих режим эмбарго для России.