Норвегия объявила об официальном признании Палестинского государства

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна признает Палестинское государство. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает Европейская правда.

Через 75 лет после того, как Норвегия признала Израиль государством, Норвегия стала 144-й страной ООН, которая также признала Палестину.

Признание вступит в силу 28 мая.

Он обосновывает это тем, что Палестинское государство абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.

"Признав Палестину, мы сможем более решительно поощрять другие страны поддерживать построение Палестинского государства, и мы сможем привлечь Палестинское государство к ответственности" , – говорит Стёре.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.