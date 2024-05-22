Швеция выделит $7 млрд военной помощи Украине в течение трех лет

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд крон (7,01 млрд долларов) в течение трех лет, сообщает Европейская правда.

75 млрд крон будут равномерно распределены в течение трех лет.

"С целью усиления шведской поддержки Украины правительство и "Шведские демократы" соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет 75 млрд шведских крон на военную поддержку на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон в год" , – говорится в сообщении шведского правительства.

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд шведских крон. Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.

В правительстве отметили при этом, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

"После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины.