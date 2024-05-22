Рада создала следственную комиссию по фортификациям и дронам

Верховная рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За решение проголосовали 277 депутатов.

Председателем назначили нардепа от "Слуги народа" Николая Задорожного.

К полномочиям ВСК относятся изучение обстоятельств и подготовки вопросов по: