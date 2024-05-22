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Рада создала следственную комиссию по фортификациям и дронам

Рада создала следственную комиссию по фортификациям и дронам
Фото: Facebook

Верховная рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За решение проголосовали 277 депутатов.

Председателем назначили нардепа от "Слуги народа" Николая Задорожного.

К полномочиям ВСК относятся изучение обстоятельств и подготовки вопросов по:

  1. потребность сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирование государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
  2. анализа практики распределения, передачи, поставки и взятие на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  3. обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

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