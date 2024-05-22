Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Совет провалил в повторном втором чтении законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали только 190 депутатов, возвращение к рассмотрению также провалили (216 голосов из 226 необходимых). Поэтому закон считается полностью отклоненным.

Законопроектом предполагалось введение админответственности за нарушение мер режима военного положения, в том числе комендантского часа в виде штрафа. Протоколы составит полиция, привлечет суд.

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения.

Предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.