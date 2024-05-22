Литва, Латвия и Финляндия прокомментировали планы РФ пересмотреть морские границы

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на сообщения СМИ, по которым Россия в одностороннем порядке хочет изменить морские границы с несколькими государствами на Балтийском море, сообщает Европейская правда.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что такие действия России расценивают как сознательную, целенаправленную, эскалационную провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их обществ.

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы" , – говорится в сообщении.

По данным министерства, в среду для детальных объяснений в МИД будет приглашен российский представитель, а ответ Литвы будет согласован с партнерами.

"Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ" , – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что ее ведомство уточняет детали, о которых сообщили СМИ.

"Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участница конвенции, будет действовать соответственно. Следует помнить, что внесение недоразумений – это также гибридное воздействие. Финляндия не будет введена в заблуждение" , – заявила финская чиновница.

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что Россия не контактировала с Финляндией по этому поводу.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что ее страна поддерживает связь с коллегами в Финляндии, Литве и других странах на Балтийском море, чтобы прояснить ситуацию.

Накануне издание Moscow Times сообщило, что российские власти планируют в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.