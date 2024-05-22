Депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами
Рада приняла в первом чтении законопроект №10190, который предусматривает дополнение Уголовного кодекса новыми статьями по борьбе с электронным мошенничеством. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной полиции Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.
Так, проект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями:
- Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)
- Создание, руководство электронно коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)
- Привлечение к участию в электронно коммуникационной мошеннической организации.
Железняк отметил, что цель проекта - усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными обманывают людей.