Депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами

Рада приняла в первом чтении законопроект №10190, который предусматривает дополнение Уголовного кодекса новыми статьями по борьбе с электронным мошенничеством.﻿ Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной полиции Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Так, проект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями:

Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)

Создание, руководство электронно коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)

Привлечение к участию в электронно коммуникационной мошеннической организации.

Железняк отметил, что цель проекта - усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными обманывают людей.