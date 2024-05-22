Генштаб: Почти половина столкновений – на Купянском и Покровском направлениях

С начала этих суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось уже до 65. Динамика активности оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях – здесь произошло почти 50 процентов из всех сегодняшних боев.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30.

На Харьковском направлении захватчики продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты сбросили три управляемых авиабомбы в район Волчанска.

На Купянском направлении враг достаточно активен – 17 раз пытался атаковать наши подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. У последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении на это время отражены пять вражеских атак. Оккупанты получили отпор в районах Невского и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбивают две атаки врага. Ситуация контролируется. Еще один штурм уже завершился.

На Краматорском направлении продолжаются два боевых столкновения. Ситуация контролируемая. Общее количество атак – без изменений. В район Временного Яра враг избивал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении совершаются активные боевые действия. 12 боестолкновений из 15 продолжаются. Горячее - в районе Новоалександровки. Два авиаудара тремя кабами враг нанес возле Александрополя и Калинового.

На Кураховском направлении количество боеприкосновений возросло до девяти. Враг атаковал в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Кроме того, что враг нанес двух авиаударов по районам сел Макаровка Донецкой области и Новоандреевка в Запорожье - это Времевское и Ореховское направление соответственно.