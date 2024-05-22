В апреле банки увеличили объемы предоставления кредитов бизнесу
В апреле заключено 1 130 кредитных договоров на сумму более 4,3 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд гривень. Об этом заявили в министерстве финансов, сообщает Экономическая правда.
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая текущего года под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ "Приватбанк": 12 299 кредитов на общую сумму 20,4 млрд грн, что составляет 58 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку.
Вторым по количеству таких кредитов является АО "Ощадбанк": 3 012 кредитов на 11,3 млрд грн (90 % от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 830 кредитов на 9,3 млрд (66 % от своего лимита).
Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве, Днепропетровской области, Львовской области и в Киевской области.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:
- сельское хозяйство - 4 912 кредитов на общую сумму 29,1 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 7 908 кредитов на 16,9 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность - 2 860 кредитов на 13,4 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1 101 кредит на 2,3 млрд грн;
- строительство - 455 кредитов на 1,4 млрд грн.