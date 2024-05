Просмотр границ РФ в Балтийском море: проект убрали с сайта правительства

С сайта правительства России пропал законопроект Минобороны, предлагавший одностороннее изменение Россией её границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море, сообщает Радио Свобода.

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, предложенного к рассмотрению российским оборонным ведомством.

В тексте законопроекта, изученном накануне журналистами The Moscow Times, говорилось, что изменение границы в районе Балтийска, Зеленоградска и в восточной части Финского залива позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России.

Также Россия, согласно документу, была намерена скорректировать координаты границы в зоне нескольких островов в Финском заливе и рядом с северным входным мысом реки Нарва. На границе с Литвой под пересмотр попали зоны Куршской и Балтийской кос, а также районы мыса Таран.

Авторы проекта утверждали, что действующие географические координаты, установленные в 1985 году, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".

В ответ на публикацию законопроекта в МИД Финляндии заявили, что рассчитывают на соблюдение Россией Конвенции ООН по морскому праву, которая регулирует изменение территориальных вод.

МИД Литвы назвал российский план по изменению границы эскалацией против НАТО и ЕС и высказался за жёсткий ответ Москве со стороны западных союзников. Эстония планы России не комментировала.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки и предложил журналистам обратиться за комментариями в оборонное ведомство.

