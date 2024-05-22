Британия обвинила Китай в снабжении России летальным оружием

Китай начал отправлять России летальное оружие для продолжения войны против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на BBC.

Во время конференции по оборонным вопросам в Лондоне Шаппс сообщил, что данные о таких поставках получили спецслужбы Великобритании и США.

"У нас есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для использования в Украине. Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а далее в Украину, поступает летальная помощь" , — сказал британский министр.

В середине мая президент России Владимир Путин побывал с визитом в Китае — и привез с собой всех ключевых чиновников российского правительства, начавшего работать после его инаугурации на очередной срок.

По словам Шаппса, объем торговли между Пекином и Москвой вырос на 65%, и это "показывает, что здесь речь идет о намного более тесных отношениях".

"Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить — в них об этом идет речь. Я думаю, что это довольно важно" , — сказал при этом глава британского оборонного ведомства.

Министр обороны Великобритании не уточнил, о каком именно китайском оружии идет речь.

Ранее неоднократно появлялись данные, что Китай стал для России основным поставщиком товаров, необходимых для производства различных вооружений, в том числе ракет.

Напомним, КНР ввела санкции против трех американских компаний из сферы оборонной промышленности за участие в продаже оружия Тайваню.

Как сообщалось, 17 мая китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин во время визита последнего в Пекин подписали совместное заявление о "новой эре" партнерства между странами.

В Госдепартаменте США сообщали, что Китай должен сделать выбор между партнерством с Западом или с Россией.