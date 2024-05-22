На Харьковщине оккупанты обстреляли эвакуационное авто: погиб полицейский

В Харьковской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на авто во время эвакуации гражданских из Волчанска. Один полицейский погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое работников полиции, которые ехали спасать гражданских" , - отметил он.

Министр добавил, что опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой, потому что российские дроны постоянно летают. Несмотря на это, полицейские продолжают эвакуировать гражданских.