Рада продлила срок приватизации земельных паев до 2028 года

Верховная Рада продлила до 1 января 2028 года срок, до которого нужно приватизировать земельные паи. Такое решение поддержали 243 народных депутата, законопроект №11150 принят в целом в среду, 22 мая, сообщает Лига.Бизнес.

Закон №899-IV о земельных паях предусматривает, что до 1 января 2025 года все владельцы паев должны оформить право собственности на свои земельные участки. Если человек этого не сделает, участки будут признаны бесхозными и переданы на основании решения суда в коммунальную собственность территориальной общины, где они расположены.

Депутаты решили, что в условиях полномасштабной войны, когда значительная часть населения Украины выехала за границу, а часть территории страны попала под оккупацию, целесообразно продлить этот срок.

Принятый закон также продлевает до 2026 года пилотный проект, позволяющий сертифицированным инженерам-землеустроителям вносить в Государственный земельный кадастр сведения о земельных участках. Его реализацию тоже фактически сорвала война, и землеустроители начали получать статус кадастровых регистраторов только в конце сентября 2023 года.

В результате вместо двух лет пилотный проект продлился два промежутка времени продолжительностью несколько месяцев. Этого недостаточно для того, чтобы определить эффективность эксперимента.

Рынок земли в Украине﻿

С 1 июля 2021 года в Украине открыли рынок земли. Первые два с половиной года покупать землю могли только физические лица. За это время заключено около 180 000 сделок купли-продажи общей площадью около 400 000 гектаров. Это составляет около 1% земель, из которых 99,5% осталось в аграрном производстве.

С 1 января 2024 года возможность покупать землю получили компании-резиденты Украины, лимит – 10 000 га в одни руки как для физических, так и юридических лиц.

Иностранцам запрещено покупать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах (кроме как в уставном капитале банков), являющихся владельцами земель сельскохозяйственного назначения, пока иное не решат граждане Украины во время референдума. Российским компаниям и оффшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом результате референдума.